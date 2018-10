À Vic-sur-Aisne, l'éducation sexuelle trouve sa place au collège

Qu'est-ce qui est important dans une relation sexuelle ? Suis-je vraiment prêt ? Comment et pourquoi doit-on se protéger ? Pour les ados, les questions autour de la sexualité sont multiples, mais souvent tabou. Consentement, respect de soi, respect de l'autre, toutes ces notions sont abordées en classe au collège de Vic-sur-Aisne. Dés la sixième, deux à trois heures par an sont consacré à ce thème, sous forme de débat, encadré par une assistante sociale et une infirmière. Un espace d'échange qui permet de répondre à des interrogations parfois essentielles.Chaque année dans cet établissement, des élèves de troisième sont également formés afin de de devenir référents en éducation sexuelle."La peur est réciproque : souvent, les parents aussi ont très peur de parler de ces questions-là, puisque ça engage une intimité, des éléments très personnels.", explique Antoine Coulombel, psychologue au centre médico-psycho-pédagogique Henri Wallon à Amiens. Mais il rappelle que ces éléments personnels, "ne sont pas les plus importants à aborder."Et de rappeler : "Ce sont les questions du dialogue, de l'émotion, du ressenti, de l'accord, voilà les éléments importants à amener aux adolescents. Ils ont beaucoup trop accès à des questions de sexualité mécanique, dépersonnalisée, avec la pornographie. Il faut qu'ils puissent entendre que ce n'est pas que ça."