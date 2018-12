VIDÉO. Un film amateur d'après-guerre décrit l'animation d'une fête de campagne dans l'Aisne

Le filmeur en campagne (La séquence du filmeur 37/40)

Un film amateur d'après-guerre décrit l'animation d'une fête de campagne dans l'Aisne

Sous le chaud soleil d’août, la campagne s'animait pour la Fête de la terre, à Chéry-lès-Pouilly, près de Laon... - REAL PRODUCTIONS, ARCHIPOP et PICTANOVO - Olivier Sarrazin

Dans les campagnes de France,

Passent de gais refrains.

Un air de Joie, un pas de Danse,

Qui Soulève et met de l'Entrain

La séquence du filmeur L'épopée des Trente Glorieuses, au travers de films amateurs Une série d’histoires originales, drôles, décalées et poétiques, fondées sur des films d’archives familiales inédits, sauvegardés par l'association Archipop (Beauvais).

Ecrit et réalisé par Olivier Sarrazin et Corine Zongo-Wable

Avec la voix de François Morel François Morel vous raconte l’histoire de filmeurs amateurs des années 1930 à 1970 qui ont capté les moments forts de leur vie familiale, leurs loisirs ou leur métier, et qui sont aussi des bouts de l’histoire collective de la région. Une coproduction REAL PRODUCTIONS, ARCHIPOP et PICTANOVO

Avec la participation de FRANCE TELEVISIONS et TV5MONDE

écrit et réalisé par Olivier SarrazinLe fête commence par une cérémonie religieuse. Monsieur le curé, ses sacristains et les enfants de chœur portent leurs belles tenues de service et célèbrent la messe en plein soleil. Puis, dans une envolée un peu païenne, quoique prosélyte, ils bénissent la terre nourricière qui ne leur avait pourtant rien demandé. Mais bon, c’était sa fête après tout !Le clou du spectacle, c’est ces vigoureux scouts, élevés au grain de la performance et capables de prouesses athlétiques tout aussi inouïes que l’énergie qu’ils mettent à jouer de leurs instruments. Et ils sont des centaines, peut-être près d’un millier, à participer !Autant dire que sous le chaud soleil d’août, la campagne est aussi bruyante que la voie rapide qui contourne aujourd’hui Chéry-lès-Pouilly.Car pendant qu’on assassine la ruralité, on prétend maintenant que l’avenir de l’homme s’écrit dans les métropoles…