VIDÉO. Quand un amateur filmait amoureusement sa 2CV !

A la des années 1950, le filmeur, Jean-Marie Verquin, achète une 2CV et l’on comprend vite que sa caméra va, peut-être s’intéresser aux paysages de l’Aisne et à sa famille, mais surtout à sa voiture. Car si le filmeur pense quand même à mettre en scène ses enfants, elle n’est jamais loin.

La séquence du filmeur

L'épopée des Trente Glorieuses, au travers de films amateurs

Une série d’histoires originales, drôles, décalées et poétiques, fondées sur des films d’archives familiales inédits, sauvegardés par l'association Archipop (Beauvais).

Ecrit et réalisé par Olivier Sarrazin et Corine Zongo-Wable

Avec la voix de François Morel

François Morel vous raconte l’histoire de filmeurs amateurs des années 1930 à 1970 qui ont capté les moments forts de leur vie familiale, leurs loisirs ou leur métier, et qui sont aussi des bouts de l’histoire collective de la région.

Une coproduction REAL PRODUCTIONS, ARCHIPOP et PICTANOVO

Avec la participation de FRANCE TELEVISIONS et TV5MONDE

Avec le soutien de la région Hauts-de-France et du CNC

