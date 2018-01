Vigilance orange aux crues dans l'Aisne

Aisne amont

Aisne moyenne

Conseils à rappeler

Eviter de se déplacer sauf si c'est absolument nécessaire

S'informer de l'évolution de la situation (la prochaine actualisation est prévue le 07/01/2018 à 10:00)

Protéger les biens susceptibles d'être inondés

Actuellement, le site Vigicrues signale le passage en vigilance crue "orange" dans l'Aisne, la Marne, la Meuse et les Ardennes. Une crue importante est en cours sur le tronçon Aisne amont et Aisne moyenne.Sur les réseaux sociaux la ville de Vailly-sur-Aisne informe la population :Les débordements sont importants dans le secteur de Varennes et de Verrières et la situation risque de durer avec l'arivée des pluies annoncées par Météo France aujourd'hui.Cette crue est comparable à celle de décembre 2001. Le maximum avait atteint 3.00m en 2001 à Varennes-en-Argonne. Le 5/01/2018, il était de 3,03m.Le 4 janvier, les précipitations tombées sur l'Aisne amont ont provoqué une hausse sur l'Aisne moyenne, notamment dans le secteur de Vouziers. Les secteurs d'Asfeld et de Berry-au-Bac risquent également d'être touchés.Cette crue ne devrait pas dépasser celle de janvier 1995 (4,18m).