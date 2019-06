“Le Village préféré des Français” : La Ferté-Milon occupe la 12e place

#Villageprefere En ce moment sur @France3tv, on découvre notre beau village des #hautsdefrance « La #FertéMillon » avec son histoire, son passé médiéval... qui a vu grandir le poète Jean Racine et se marier Jean de La Fontaine ! @bernstephane @France3tv @villageprefere pic.twitter.com/2UKK3T9TMr — Hauts-de-France (@hautsdefrance) 26 juin 2019

Le titre quitte les Hauts-de-France. En lice pour le titre de " Village préféré des Français ", la commune axonaise de La Ferté-Milon n'a atteint que la 12ème place (sur 14) dans le classement établi par l'émission diffusée ce mercredi 26 juin sur France 3 et présentée par Stéphane Bern. Après avoir distingué Cassel (Nord) en 2018, le concours a cette année désigné une commune normande, Saint-Vaast-la-Hougue (Manche). Le podium est complété par Pont-Croix, dans le Finistère, et Terre-de-Haut, en Guadeloupe.La commune avait pourtant des atouts à faire valoir :​​​​ « On bénéficie de ce cadre de la vallée de l’Ourcq et on est au milieu de la forêt de Retz, qui est vraiment un écrin de verdure à deux pas de Paris, soulignait la maire (DVD) Céline Le Frère à quelques heures du verdict. On a aussi beaucoup de patrimoine dans notre commune, avec le château et les remparts Philippe Auguste , qui ont bénéficié du premier loto du patrimoine avec Stéphane Bern. » Le village est également connu pour être le lieu de naissance de Jean Racine.Quel que soit le résultat du vote, la participation à l'émission était d'ors et déjà valorisée par l'édile. « Les retombées, ne serait-ce que par la médiatisation, on les a déjà aujourd’hui, estimait-elle. [...] On a vu un bel afflux de touristes et différentes associations qui viennent se balader. » Et s'il vous prend l'envie de découvrir le village, la troisième édition de sa fête médiévale se tient ce week-end, les 29 et 30 juin.