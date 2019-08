La ville de Guise vit à l'heure celte le temps d'un weekend

Le monde celtique à l'honneur

Hommage à Marie Stuart

Un des destinées les plus romanesques de l'Histoire

Guise vit à l'heure médiévale ce weekend. Marchands ambulants en costumes d'époques et musiciens de rue ont envahi le centre de la ville.La deuxième édition des Du'celtiques est une réussite pour l'association organisatrice Tous Unis Pour Animer Guise (TUPAG) Au programme des Du'celtiques, des déambulations musicales, des spectacles fixes, un marché d'artisans médiévaux et des producteurs locaux. "La volonté de notre association cherche à redynamiser le centre de la ville, explique , Kevin Jayet, président de T.U.P.A.G. On a énormément de touristes qui viennent sur la commune, donc le but est de leur permettre de sortir, de découvrir la cité, de faire des achats et de permettre aux commerçants locaux de travailler".Miser sur le monde celtique est pour l'association une façon de rendre hommage au passé de Guise, lié à l'histoire de Marie Stuart. "On a choisi le thème du celtique pour faire un lien entre Marie Stuart, reine d'Ecosse, à l'époque d'Henri II, car celle-ci a octroyé à ses oncles de Guise la gestion de l'armée française lorsque son mari était malade" rappelle Kevin Jayet.Fille de Marie de Guise et de Jacques V d'Ecosse, Marie n'a que 6 jours lorsqu'elle devient reine d'Ecosse à la mort de son père, le 14 décembre 1542.Alors que la gestion du royaume est confiée à des régents, la reine Marie 1ère d'Ecosse grandit à Guise. De 1559 à 1560, elle sera reine de France, tout en demeurant reine d'Ecosse. Longtemps prisonnière de sa cousine Elisabeth d'Angleterre, elle est décapitée en 1587. Son destin tragique inspirera écrivains, compositeurs et cinéastes.