Violente collision entre un poids lourd et une voiture à Coucy-le-Château, deux blessés très graves

Un violent accident de la circulation s'est produit ce lundi après-midi à hauteur de Coucy-le-Châtea dans l'Aisne, impliquant un poids lourd et une voiture. La gendarmerie, le SMUR et les pompiers sont intervenus rapidement.L'une a été héliportée vers le centre hospitalier d'Amiens, l'autre vers Soissons ou Chauny. L'état des véhicules laisse imaginer la violence du choc.Le camion arrivait par derrière et aurait percuté la voiture par derrière alors qu'elle était en train de tourner.