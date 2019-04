Visite au CENZUB à Sissonne de la ministre des Armées

Visite de la ministre des Armées à Sissonne au CENZUB

Florence Parly, ministre des armées, était en visite au centre d'entraînement en zone urbaine, le CENZUB à Sissonne dans l'Aisne aujourd'hui. La ministre est venue saluer la mise en place de CERBERE un équipement de simulation électronique et de traitement des données qui doit permettre bientôt à l'armée de terre de digitaliser ses exercices de combats. Avec ce nouvel équipement, le CENZUB devient un centre de formation unique en Europe. Un reportage de Eric Henry, Rémi Vivenot et Nicolas Duchet Intervenants : Cdt Gregory 94éme RI; Cdt Quentin 94éme RI; Florence Parly La ministre des Armées

l'Armée de terre a construit depuis plusieurs années un gigantesque centre unique ne son genre destiné à entraîner l'ensemble de ses troupes à la guerre urbaine, le C.E.N.Z.U.B. Ce jeudi 25 avril, la ministre des Armées Florence Parly s'est rendue à Sissonne pour visiter ce site.Elle a également assistée à des ateliers du programme CERBERE, (centres d’entraînement représentatifs des espaces de bataille et de restitution des engagements), le système est déployé dans deux centres nationaux d'entraînement en zone ouverte et en zone urbaine, respectivement au CENTAC de Mailly-le-Camp (Aube) et au CENZUB de Sissonne (Aisne). En développement depuis 2017, il sera opérationnel en 2023.