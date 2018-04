En visite aux Etats-Unis, Macron va offrir à Trump un jeune plant de chêne venu de l'Aisne

Le cadeau du Président @EmmanuelMacron au Président @realDonaldTrump a une histoire bien particulière. Découvrez-la : pic.twitter.com/odnHx7Qt7U — Élysée (@Elysee) 22 avril 2018

A partir de ce lundi 23 avril, Emmanuel Macron effectue une visite de trois jours aux Etats-Unis. Et le président n'y va pas les mains vides : il va offrir à Donald Trump un jeune plant de chêne, en guise de symbole de la force des relations entre les deux pays.Selon le Journal du Dimanche , cette bouture n'est "pas n'importe laquelle". Elle provient du bois de Belleau, situé dans l'Aisne. C'est là que les troupes américaines ont mené leur première bataille contre les soldats allemands en juin 1918. Une bataille particulièrement meurtrière, puisque 1811 hommes y ont perdu la vie."Le chêne a poussé non loin d'une fontaine dite "du Bouledogue", lieu de pèlerinage pour les soldats du corps des Marins et mascotte depuis 1922 de cette branche des forces américaines", rapportent nos confrères.Un cimetière américain se trouve aujourd'hui sur la commune de Belleau, près de Château-Thierry. "C'est ici que les Marines ont gagné leurs lettres de noblesse", souligne l'historien Franck Viltart dans une vidéo explicative publiée par l'Elysée.Macron espère que la bouture "sera plantée sur le terrain de la Maison Blanche pour symboliser la ténacité de l'amitié [entre les deux pays]", a déclaré le journaliste de Fox News Chris Wallace, qui a interviewé le chef de l'Etat à l'Elysée avant son voyage.