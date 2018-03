Les viticulteurs d'Acy font la grève de la faim

Les usagers de la nationale 31 entre Soissons et Venizel les ont remarqué depuis quelques jours. Des viticulteurs du village d'Acy veulent faire connaître leur combat.Ils souhaiteraient développer le vignoble de leur commune et commercialiser leur propre vin, mais l'appellation Champagne dont ils font partie ne leur accorde aucun droit de production et ne souhaite pas qu'ils produisent un vin sous une autre indication géographique.Une situation inextricable, alors depuis quelques ils ont entamé une grève de la faim.