La voie verte de l'Ailette dans l'Aisne, entre promenade et patrimoine historique

Elle est située à mi-chemin entre Laon et Soissons. La voie verte de l'Ailette, ce sont 18 km entre l’Abbaye de Vauclair et le lac de Monampteuil dans l'Aisne. Un parcours bucolique au milieu des arbres et des champs.Au détour d'un chemin, arrêtez-vous dans l'un des deux observatoirs situés en bordure du lac de l'Ailette. L'occasion d'admirer quelques spécimens des 130 espèces qui passent ici chaque année. Mais le meilleur moment pour les observer, c'est l'hiver, l'endroit étant une halte migratoire pour de nombreux oiseaux.La voie verte de l'Aillette, ou de Chamouille, est accessible aux vélos : elle s'intégre dans un itinéraire "véloroute" qui relie Reims à la Baie de Somme, la véloroute n°30.

90.000 visiteurs empruntent chaque année ce chemin de randonnée. Le parcours, labellisé tourisme et handicap, est accessible à tous. Avec au bout du chemin, la plage de sable fin du lac de Monampteuil.