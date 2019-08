Yohann Diniz sélectionné pour les championnats du monde d'athlétisme

Trio gagnant

🇲🇫 Championnats du monde de #Doha2019 (27 septembre au 6 octobre) : Les premiers athlètes français sélectionnés



👉 https://t.co/XBqZ1juxqS



📝 Les listes complémentaires seront publiées à partir du 13 puis du 27 août, avant la publication de la liste définitive le 6 septembre. pic.twitter.com/Xpu9qUyaeh — FFA (@FFAthletisme) August 5, 2019



Champion d'Europe

Yohann Diniz se souviendra longtemps des championnats du monde de Londres, en 2017. À 39 ans, l'athlète décrochait enfin une première place bien méritée dans sa discipline de toujours : le 50 km marche. Deux ans plus tard, il remettra son titre en jeu à Doha, au Qatar, au mois de septembre prochain.C'est ce qu'a annoncé ce lundi 5 août Patrice Gergès, directeur technique national de la fédération française d'athlétisme. Yohann Diniz, qui vit à Bucy-le-Long, dans l'Aisne, est officiellement sélectionné en équipe de France, aux côtés de deux autres champions de 2017 : Pierre-Ambroise Bosse, licencié du Lille métropole athlétisme et spécialiste du 800 m, et Kévin Mayer, premier champion français du décathlon.Quatre autres athlètes ont d'ores et déjà été annoncés dans la sélection tricolore. Morhad Amdouni pour le marathon, Gabriel Bordier et Kévin Campion sur le 20 km marche et Basile Rolnin, également inscrit au Lille métropole athlétisme, au décathlon. D'autres viendront rejoindre la sélection un peu plus tard, notamment en relais 4 x 100 m et 4 x 400 m. La liste définitive sera publiée le 6 septembre.Titulaire du record du monde du 50 km marche, Yohann Diniz représentera l'hexagone pour la huitième fois en championnat du monde. Forfait aux championnats d'Europe de 2018 suite à une fracture, le Picard d'adoption décroche la médaille d'or en coupe d'Europe de marche en Lituanie en mai 2019. De quoi présager le meilleur à Doha du 28 septembre au 6 octobre, avant les Jeux olympiques de Tokyo en 2020, seule compétition absente du palmarès du champion.