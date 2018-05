Alerte pollution de l'air dans le Nord et le Pas-de-Calais

© Atmo Hauts-de-France

Recommandations

C'est lade ce niveau de particules dans l'air qui a pousséà placer le Nord et le Pas-de-Calaispour ce vendredi et samedi.Les zones concernées par ce niveau d'alerte se situent principalement"Les poussières en suspension trouvent pour origines principales l", explique l'organisme de surveillance.Pendant cette période de pollution, les autorités recommandent auxd'éviter les activités physiques et sportives, notamment à l'extérieur, eten général.Par ailleurs, la Préfecture recommande "", comme le vélo ou les transports en commun. Pour ceux qui utilisent leur véhicule, il est recommandé de réduire sa vitesse, même si