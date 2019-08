Allocation de rentrée scolaire 2019 : quand ? Quel montant ? Quels critères ?

Quel montant ?

368,84 euros pour un enfant âgé de 6 à 10 ans

389,19 euros pour un enfant âgé de 11 à 14 ans

402,67 euros pour un enfant âgé de 15 à 18 ans.

Avant de profiter de l’été, préparez la #rentréescolaire ! L’allocation de rentrée scolaire (Ars) vous aide à assumer le coût de la rentrée. Pour en savoir plus, rendez-vous sur https://t.co/AQ6RrS0lwq : https://t.co/Fg1CYlfoyq pic.twitter.com/cYIILka4Nn — Caf des Yvelines (@Caf_Yvelines) 9 juillet 2019



Quel plafond de resssources ?

pour 1 enfant : 24 697 euros

pour 2 enfants : 30 396 euros

pour 3 enfants : 36 095 euros.

+ 5 699 euros par enfant en plus.

Quelles démarches ?

L'allocation de rentrée scolaire, qui doit aider les parents aux revenus modestes à payer les cartables et autres fournitures, sera versée ce mardi 20 août. Comment en bénéficier ?Le montant de l'ARS varie en fonction de l'âge de l'enfant. Il a été revalorisé cette année.Les montants nets versés aux parents à la rentrée des classes 2019 sont les suivants :L'allocation de rentrée scolaire est réservée aux familles ayant des enfants scolarisés, âgés de 6 à 18 ans. Pour la percevoir, il faut respecter certaines conditions de ressources.Les revenus pris en compte par la CAF sont ceux de l'année N-2, donc de 2017 pour l'année scolaire 2019 - 2020.Les plafonds de ressource de l'ARS pour la rentrée scolaire 2019 - 2020 ont été légèrement revus à la baisse par rapport à ceux appliqués à la rentrée scolaire de septembre 2018. Ces limites sont fixées aux montants suivants :Il est possible de déterminer votre éligibilité ou non à l'allocation de rentrée scolaire grâce à un simulateur de la Caisse centrale de la Mutualité sociale agricole (MSA) En général, aucune démarche particulière n'est à effectuer. Les familles qui ont déclaré leurs revenus 2018 aux impôts et 2017 à la Caisse d’Allocations Familiales recevront l’allocation automatiquement.Seule exception : les familles allocataires ayant des enfants âgés entre 16 et 18 ans, doivent confirmer qu'il sont toujours scolarisés en se connectant sur leur espace personnel "Mon Compte" sur Caf.fr