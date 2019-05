Amarine, c'est fini : les restaurants appartenant à la galaxie Mulliez vont fermer

Amarine, c'est bientôt fini. La chaîne de restaurant de poisson et fruits de mer, va fermer ses six restaurants en France, dont 4 dans le Nord et le Pas-de-Calais (Arras, Fâches-Thumesnil, Wasquehal et Englos). Tous dans des centres commerciaux, ce qui est, selon la direction, désormais un handicap : "Ce positionnement poissons et crustacés dans un environnement de centres commerciaux est compliqué. Avec le temps, notre offre s'est trouvée de moins en moins adaptée aux lieux", explique Jean-Christophe Leleu, directeur général de l'enseigne. L'information a été révélée par la Voix du Nord qui préccise que ces fermetures vont avoir lieu dans les mois qui viennent. Reprise, changement d'enseigne, reclassement des salariés (une vingtaine par restaurant)... Les scénarios de la fermeture seront différents selon les implantations.L'enseigne Amarine a vu le jour 1990 dans le centre commercial V2 situé à Villeneuve-d'Ascq. Ce restaurant avait déjà fermé en 2016.La chaîne de restaurant Amarine fait partie de la galaxie Mulliez, plus précisément sa branche restauration qui possède notamment Flunch, Les 3 Brasseurs, SoGood, Salad & Co, Pizza Paï... Cette annonce de fermeture est une mauvaise nouvelle de plus pour le "groupe" nordiste, quelques semaines après l'annonce de la cession de plusieurs magasins Auchan et quelques mois après les difficultés d'Happy chic (branche vêtements).