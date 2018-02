Amazon va créer 2000 emplois en France en 2018, y compris sur les sites de Lauwin-Planque et Boves

"Il s'agit de jobs ouverts à tous les niveaux de qualification" même si "la grande majorité seront des jobs de préparateurs de commandes", a indiqué Frédéric Duval, directeur d'Amazon France. Les postes seront localisés dans les cinq centres de distribution (dont Boves et Lauwin-Planque), les centres de tri et les agences de livraison du groupe, ainsi que dans ses bureaux en région parisienne. Ils seront à pourvoir progressivement au cours de l'année, a précisé M. Duval.



Parmi ces 2000 CDI, 500 seront à pourvoir sur le site de Lauwin-Planque, dans le Nord.



Ces emplois sont "le résultat d'investissements continus pour développer le réseau de distribution d'Amazon", a commenté Ronan Bolé, directeur des opérations France de l'entreprise, cité dans un communiqué. Amazon assure avoir investi depuis 2010 "plus de deux milliards d'euros" en France, et y avoir créé plus de 1500 emplois en 2017.



Des investissements

"On est en train de réellement développer l'activité Amazon sur l'ensemble du territoire", a expliqué Frédéric Duval, évoquant notamment l'accent mis sur le service de streaming Prime Video.



Amazon a ainsi annoncé mercredi la production d'une série franco-allemande baptisée "Deutsch-les-Landes", tournée notamment dans les environs de Bordeaux, et diffusée exclusivement sur la plateforme de vidéos en ligne. Le tournage de la série de 10 épisodes, produite en partenariat avec la société française Newen et les allemandes Bavaria Fiction et Deutsche Telekom (qui la diffusera sur sa plateforme en Allemagne), débutera le 3 avril, pour une diffusion sur Prime Video au dernier trimestre 2018.



Les annonces d'Amazon interviennent alors que le secteur du e-commerce continue de progresser fortement en France. En 2017, les Français ont dépensé 81,7 milliards d'euros en ligne, en croissance de 14,3%, grâce à une clientèle élargie, l'augmentation de la fréquence d'achat et les nouveaux comportements d'achats sur mobile, selon des chiffres publiés par la Fédération du secteur. Dans le commerce en ligne, 49 000 postes ont été créés en 2017, et 56 000 devraient l'être en 2018, "soit 28% des créations d'emploi marchand prévues en France", selon une enquête réalisée en février par le cabinet Oxatis.