Amiens, Chambly, Dunkerque et Valenciennes : le calendrier 2020/2021 de la Ligue 2 pour les clubs des Hauts-de-France

Après la Ligue 1, la Ligue 2. La ligue de football professionnelle (LFP) a dévoilé simultanément les deux calendriers de la saison 2020-2021.La Ligue 2 débutera ainsi le week-end du 22 août 2020 et se terminera le samedi 15 mai 2021, date de la 38ème et dernière journée. La LFP précise également que des journées ont été prévues en semaine : à savoir les 13ème, 15ème, 17ème, 18ème, 20ème, 23ème et 24ème journées.Cette année, quatre clubs des Hauts-de-France sont concernés : Amiens, Chambly, Valenciennes et Dunkerque.Après plusieurs semaines de bataille juridique, l'Amiens SC doit se contraindre à rejoindre le championnat de Ligue 2 . Si le club espère toujours que cette relégation soit annulée, les Picards affronteront Nancy lors de cette première journée avant de se déplacer au Havre puis de recevoir le Paris FC. Une saison avec un seul objectif : retrouver sa place dans l'élite.Du côté de l'Oise, Chambly entame sa seconde année en Ligue 2. Et pour cette première journée, cela se jouera à domicile face au Paris FC. Mais le plus intéressant reste à venir : le derby picard Amiens - Chambly aura lieu le mardi 15 décembre pour le match aller et le samedi 17 avril pour le match retour.Pour sa montée en Ligue 2, pas de cadeau pour l'USL Dunkerque. Le promu se déplacera à Toulouse, tout juste relégué de Ligue 1 comme Amiens. Un choc des extrêmes pour cette entrée en matière. Dunkerque recevra ensuite Clermont avant d'affronter les Corses d'Ajaccio.Enfin, le club Valenciennes, classé 7e de Ligue 2 au terme de la 28e journée de la saison dernière, débutera sur sa pelouse face à Pau, avant de se déplacer à Paris puis de recevoir Chateauroux.