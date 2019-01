D'Amiens à Chauny : nouveaux rassemblements de Gilets jaunes ce samedi dans la Somme, l'Aisne et l'Oise

Au moins trois rassemblements différents pour une seule ville : les gilets jaunes d'sont en ordre dispersé ce samedi 28 novembre, pour la 11e journée de mobilisation. Dès 8h30, les " gilets jaunes pacifistes " organisent une manifestation au départ de La Hotoie. A 14h00, des gilets jaunes ont prévu de se rejoindre sur le parvis de la gare. Mais à la même heure, d'autres, avec des syndicats et des partis politiques, organisent un " rassemblement unitaire " autour de la mairie, pour mêler les Rouges, les Verts et les Jaunes, et dénoncer les violences policières.Dans le reste de la Somme : les gilets jaunes dedevraient rejoindre Amiens ce matin (alors qu'une marche jusqu'à la mairie de Moreuil était auparavant annoncée) ; Doullens aussi se joindra au rassemblement amiénois, après une matinée sur le rond-point ; rond-point toujours occupé àoù des gilets jaunes se divisent autour d'accusations de "racket", dévoilées par la presse et confirmées par un sondage sur leur groupe Facebook intitulé "trouvez-vous normal de faire la quête auprès des automobilistes sur le rond-point ?Dans l'Oise, un seul grand rendez-vous pour les gilets jaunes du département ce samedi : 9h30 à, place Théron. Des gilets jaunes de Senlis voulaient y prendre part, tandis que d'autres ont pris la direction de Paris ce matin. A Beauvais, les gilets seront plutôt de sortie demain, dimanche : une "chaîne humaine" est annoncée Place des Maréchaux à 14h30, suivie d'un goûté à la salle des fêtes de Tillé. Noyon , on évoque la "grande marche" prévue à Chauny , dans l'Aisne : 10h, place Bouzier, "toutes les villes du département et autres réunies". Une marche qui fait suite à celles organisées à Laon et Tergnier samedi dernier. Une nouvelle est déjà prévue samedi prochain à Saint-Quentin, et samedi 9 février à Château-Thierry.