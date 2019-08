Amiens décrété champ de bataille préféré des joueurs de Battlefield selon un sondage

Finally it is here - the result of the "#Battlefield Dream Map Offering" poll! 12 games, 261 maps, 2374 voters... Enjoy! #BFFunFact pic.twitter.com/4L6YDvgTsL — Niklas Åstrand (@NiklasAstrand) August 12, 2019



Un combat destructeur dans une ville majestueuse



Adaptation historique

Arpenter les rues d'un Amiens en pleine Première Guerre mondiale, un fusil à la main, pour repousser l'envahisseur allemand : c'est ce que le jeu vidéo Battlefield a rendu possible dans son onzième opus sorti en octobre 2016 et consacré à la Grande Guerre. Près de trois ans plus tard, le champ de bataille de la capitale picarde se retrouve à la première place des cartes préférées des gamers selon un sondage lancé sur les réseaux sociaux par Niklas Astrand, designer de la franchise.Battlefield est un poids lourd du jeu vidéo de tir à la première personne - ou FPS pour les anglophones. Avec plus d'une dizaine d'épisodes différents, la série couvre de nombreux conflits mondiaux, réels ou imaginaires, de la Première Guerre mondiale à la guerre du Vietnam. Au final, plus de 260 cartes, ou champs de batailles, ont été développées pour offrir un cadre riche et varié aux afficionados de la gachette.Et c'est parmi ces cartes que la bataille d'Amiens - "un combat destructeur dans une ville majestueuse" comme la définit son éditeur EA Games - a réussi à se frayer un chemin, devenant la préférée des 2400 joueurs qui ont répondu au sondage, avec 923 votes. Elle est talonnée par l'opération métro (820 votes) et la bataille de la frontière caspienne (677 votes), toutes deux proposée dans Battlefield 3.Pourtant, les historiens ne manqueront pas de le rappeler : il n'y a pas eu de combats dans le centre-ville d'Amiens pendant la première guerre mondiale. Une adaptation de l'histoire assumée par les créateurs du jeu, qui souhaitaient avant tout proposer une expérience de combats rapprochés en milieu urbain.Deux autres champs de bataille se déroulant dans la région ont été mis à l'honneur de ce classement. La balafre de Saint-Quentin (Aisne), issue du même opus que la bataille d'Amiens, obtient la septième place avec 595 votes, suivie de la bataille d'Arras (Pas-de-Calais), en huitième position avec 593 votes, proposée quant à elle dans Battlefield V.