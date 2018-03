Amiens : un écran géant à la Licorne pour suivre le match à huis clos contre Lille

C'est une petite consolation pour les amoureux du football à Amiens privés de match ce week-end. Pour le match qui oppose Amiens à Lille ce dimanche, le club picard organise une retransmission sur écran géant au stade de la Licorne.



"Cette diffusion sera gratuite et accessible à tous", précise le club dans un communiqué sur son site. "Nous tenons à préciser que nous comprenons la frustration et la déception de nos supporters", ajoute le club qui annonce avoir remboursé la quasi-totalité des 500 supporters qui ont dû renoncer au déplacement.



Une enquête de flagrance ouverte, 10 personnes interpellées

Au coup de sifflet final de Lille-Montpellier (1-1) samedi 10 mars lors de la 29e journée de L1, des supporters du LOSC avaient pénétré sur la pelouse pour molester des joueurs lillois en criant notamment "si on descend (en L2), on vous descend."



Dix personnes ont été placées en garde à vue : neuf hommes et une femme âgés de 20 à 38 ans. La quasi totalité des 10 interpellés sont membres du groupe de supporters Dogues virages est (DVE), selon une source policière. Deux d'entre eux avaient fait l'objet par le passé d'une interdiction de stade pour violences.



Le parquet avait ouvert une enquête de flagrance confiée à la sûreté urbaine de Lille, et le LOSC déposé plainte pour violences aggravées, dégradations de biens et menaces de mort.





