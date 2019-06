Amiens SC : Abder Ramdane nommé entraîneur adjoint de Luka Elsner

🚨🚨🚨 [STAFF SAISON 2019/2020]

🖊️ Bras droit de Luka Elsner lors de la dernière saison avec l'@UnionStGilloise, Abder Ramdane sera également l'adjoint du nouveau coach de l'Amiens SC !

👋 Bienvenue Abder !

➡️ Les infos sur son parcours : https://t.co/dLVraA5vlm. pic.twitter.com/H3tcxqaLmF — Amiens SC (@AmiensSC) 25 juin 2019

Du poste d'attaquant professionnel à entraîneur adjoint aguerri

🗣️ Abder Ramdane a débarqué à l'Union, mais qui est notre nouveau T2? Découvrons-le dans cette première interview !https://t.co/VOxEXEKq1m — Royale Union Saint-Gilloise (@UnionStGilloise) 17 juillet 2018

C'est confirmé. Abder Ramdane est officiellement devenu l'entraîneur adjoint de l'Amiens SC ce mardi 25 juin. Ce recrutement n'a cependant rien d'une surprise.Celui qui aura pour mission d'épauler Luka Elsner durant la saison prochaine était déjà le bras droit du tacticien slovène l'an passé à l'Union Saint-Gilloise.La collaboration entre les deux hommes va donc se poursuivre à Amiens. Une nouvelle plutôt de bonne augure pour le 13e budget de Ligue 1, qui entame un nouveau cycle et qui a besoin de construire des bases solides.Dans un communiqué publié sur son site , le club belge qui évolue en D2 lui "souhaite une bonne chance dans son nouveau défi".Né à Nîmes en 1974, Abder Ramdane a été footballeur professionnel de 1993 à 2005. C'est chez les Crocos de sa ville natale qu'il débute sa carrière (1993-1996 ; 1997-1998). Attaquant, il évolue au Nîmes Olympiques pendant trois ans. Il traversera ensuite l'Hexagone en réalisant une belle diagonale afin de porter les couleurs du Havre (1996-1997).Après un retour d'un an au Nîmes Olympique, le Français décide de poursuivre sa carrière en Allemagne en signant au FC Hansa Rostock (1998-1999). Mais c'est au SC Fribourg qu'il va véritablement s'imposer outre-Rhin en y jouant pendant six ans (1999-2005). Il y remportera notamment un titre de champion de Bundesliga 2 en 2003 et goûtera donc même au plaisir d'évoluer en Bundesliga pendant une année (2003-2004, 13e).Les crampons raccrochés, Abder Ramdane ne perd ni son temps ni son amour pour le ballon. Il décide dans la foulée de devenir devenant entraîneur. Sa première expérience dans un staff se fera au Borussia Mönchengladbach, d'abord en coachant les U19 du club puis en tant qu'adjoint d'Ewald Lienen.Il suivra par la suite l'entraîneur allemand pendant une décennie et ensemble entraîneront une bonne flopée de clubs européens : Panionios et Olympiakos (Grèce), Munich 1860, Bielefeld, Sankt Pauli (Allemagne) et au FC Otebul Galati (Roumanie).Après ces nombreuses expériences qui lui permettront de faire ses armes, Abder Ramdane se sépare d'Ewald Lienen et rejoint l'Union Saint-Gilloise. C'est dans le club belge qu'il démarre sa première collaboration avec Luka Elsner.