L'Amiens SC arrache pour la première fois de son histoire le Bâton de Bourbotte en battant Brest

Qu'est-ce que le Bâton de Bourbotte ?

Les Amiénois doublement récompensés ce samedi 2 novembre. Non seulement ils gagnent contre Brest (1-0) mais grâce à cette victoire, ils remportent le Bâton de Bourbotte à domicile lors de la 12e journée de la saison.Le Bâton de Bourbotte est un trophée virtuel transmis entre les équipes de Ligue 1 depuis 1946. Pour récupérer le bâton, il faut battre le détenteur. Il doit son nom à son premier détenteur, François Bourbotte, capitaine international français du Losc. Lille ne le conservera que pendant 5 matchs pour le laisser à Saint-Etienne.Cette année, pour la première fois de son histoire, l'Amiens SC emporte le trophée.Depuis 1946, 53 équipes différentes ont déjà obtenu le graal pour 2704 matchs avec le bâton en jeu.L'OM arrive en tête en remportant 49 fois la prise du bâton. Paris St-Germain détient le record de la série la plus longue en ayant gardé le bâton pendant 26 matchs et c'est le club du FC Nantes qui l'a conservé durant le plus grand nombre de matchs cumulés avec 195 matchs !Si les Amiénois veulent le garder, il leur faudra gagner le match face à Rennes le 10 novembre prochain . Depuis que l'équipe joue en Ligue 1, elle a eu 4 fois l'occasion de récupérer le bâton.Sachez qu'en cas de match nul, le bâton reste au détenteur.