L'Amiens SC décroche le nul face au PSG après avoir mené (3-1) à la mi-temps

Kakuta magistral

BUUUUUUUUUUT pour Amiens de Gaël Kakuta!!! Amiens mène 2-0 qui l'eût cru ?

Les images du but de Diabaté !



Et puis... la remontada

Les Amiénois ont tenu tête à l'orgre parisien et c'est peu dire ! L'avant dernier du classement de Ligue 1 a mené la vie dure au leader incontesté.Face à un PSG qui a fait tourné son effectif (Neymar et M'Bappe n'étaient pas du voyage en Picardie). Amiens démarre la partie pied au plancher en ouvrant le score très tôt dans le match grâce à une récupération au milieu de terrain, fructifiee par une passe aveugle de Kakuta pour Guirassi (5e).Les Parisiens répondent immédiatement en se procurant une occasion après un centre de Draxler qui n'est pas loin d'être repris par Cavani. Mais les Picards sont bien dans leur match grâce à un pressing haut et efficace. Jouer en étant débridé c'est peut-être ça la clé !À la demie heure de jeu, sur un ballon presque anodin, Gaël Kakuta fait parler son talent en inscrivant l'un des buts de l'annee avec une frappe décochée à l'angle de la surface qui vient se loger dans la lucarne opposée de Keylor Navas. Amiens fait le break.Sonnés les Parisiens vont même encaisser un troisième but avant la mi-temps, puis se ressaisir. Ander Herrera réduit la marque en reprenant victorieusement un corner du plat du pied.Les Picards ont plus de mal en deuxième mi-temps... À la 60e minute Kouassi ramène Paris a un but grâce à une tête sur corner.Malheureusement pour les Amiénois, le jeune Parisien va inscrire un doublé et ramène le leader de la Ligue 1 à hauteur. Plus frais, les Parisiens mettent fin à leurs espoirs. Icardi vient donner l'avantage à Paris pour la première fois de la rencontre (74e).Ce match ne pouvait pas se terminer sans un ultime rebondissement... Guirassy inscrit lui aussi un doublé et fait chavirer la Licorne. Un moindre mal après une première mi-temps fantastique des Picards, qui ont su trouver les ressources nécessaires pour arracher le point du match nul.