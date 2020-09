Amiens SC : l'international iranien Saman Ghoddos file à Brentford

[Mercato]



✍ Saman Ghoddos rejoint @BrentfordFC



L'international iranien est prêté un an avec option d'achat au club anglais.



Bonne saison Saman !#ASC #AllezAmiens ⚪⚫ pic.twitter.com/QUBluJArhh — Amiens SC (@AmiensSC) September 21, 2020

Le mercato se poursuit du côté du Amiens SC. Le club évoluant en Ligue 2 ne comptera pas sur l'apport de son milieu offensif international iranien, Saman Ghoddos. Le club picard et le Brentford FC (deuxième division anglaise) se sont mis d'accord pour un prêt avec option d'achat. D'après des informations de l'Equipe , le club anglais suivait le joueur de 27 ans depuis l'été dernier.Le passage du milieu offensif iranien avait notamment était marqué par une suspension de près de quatre mois suite à un contrat non honoré et signé auprès du club espagnol de Huesca en août 2018. La saison passée Saman Ghoddos avait joué 5 matches pour une réalisation.