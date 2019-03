Amiens SC : le nul à Angers “on va s'en contenter”

83' : LA MAIN FERME de @reggurt, qui détourne le penalty tiré par Lopez !!!#SCOASC 0-0 — Amiens SC (@AmiensSC) 16 mars 2019

📊 On termine cette superbe soirée de @Ligue1Conforama par jeter un coup d'œil 👀 sur le classement car il y a forcement des conséquences !



Le classement complet ➡️ https://t.co/w4AppcuT0h pic.twitter.com/aVyy5sVg8O — Ligue 1 Conforama (@Ligue1Conforama) 16 mars 2019

Ce n'est qu'un petit point, mais il est précieux. L'Amiens SC toujours en lutte pour le maintien repart volontiers avec un point à l'extérieur, même s'il est possible de toujours faire mieux."C'est un point difficile à obtenir, ce n'était pas un grand match et on va s'en contenter. À l'aller, on avait dominé, il y avait eu 0-0, au retour, c'est l'inverse, et le score est le même. On fait tourner le compteur, c'est un point qui va compter", assure l'entraîneur d'Amiens, Christophe Pelissier.Un point obtenu aussi et surtout grâce au gardien de l'Amiens SC, Régis Gurtner, dont l'efficacité n'est plus à démontrer. À la 84e minute, il réussit à détourner un penalty de Lopez grâce à une parade décisive.Ce match nul permet à Amiens (17e) de conserver 7 points d'avance sur Guingamp actuellement 18e du classement de la Ligue 1.Lors de la prochaine journée, l'Amiens SC recevra Bordeaux dimanche 31 mars à 15h.