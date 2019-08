Amiens SC-OGC Nice : le club picard sans Kakuta et Konaté mais avec Jallet et Gurtner

Gardiens : Gurtner, Dreyer, Essele

Défenseurs : Gouano, Dibassy, Jallet, Aleesami, Lefort, Gendrey

Milieux : Gnahoré, Monconduit, Ghoddos, Zungu, Otéro, Blin, Akolo, Timité

Attaquants : Guirassy, Talal, Cornette

Gardiens : Clémentia, Cardinale

Défenseurs : Burner, Pelmard, Hérelle, Dante, M. Sarr, Coly

Milieux : Tameze, Walter, K. Thuram, Cyprien, Sylvestre

Attaquants : Srarfi, Maolida, Le Bihan, Ganago, Sacko

Les amiénois sont bien arrivés à Nice ! pic.twitter.com/yrFFHB6WzK — Amiens SC (@AmiensSC) August 10, 2019

"On est prêts"

Direction la Côte d'Azur ce week-end pour les joueurs de l'Amiens SC. Mais pas pour bronzer et profiter de la plage méditerranéenne car les vacances sont terminées pour de bon. Ce soir, à 20 heures, les Amiénois vont débuter leur saison de Ligue 1 Conforama en affrontant l'OGC Nice à l'Allianz Rivieira.Pour le début de cet nouvel exercice, voiciSur les recrues estivales, Haitam Aleesami Chadrac Akolo , Essele et Christophe Jallet sont les 4 nouveaux qui ont été retenus dans ce groupe élargi. Incertain, le portier picard Régis Gurtner fait finalement bien partie du groupe. On notera également la présence du jeune international français Valentin Gendrey, qui a signé son contrat professionnel avec l'ASC début juillet.En revanche, Gaël Kakuta offciellement de retour n'est pas qualifié, Moussa Konaté, lui, est au repos après l'admirable parcours du Sénégal à la CAN (finaliste) et Mathieu Bodmer souffre toujours d'une légère lésion au mollet.L'OGC Nice va devoir faire sans son gardien argentin, Walter Benitez, toujours blessé à la cuisse. Touché au mollet lors de la cinglante humiliation subie face à Wolfsburg (1-8), Danilo Barbose est également absent.Malgré une équipe en pleine reconstruction qui se cherche et se cherchera pendant encore au moins quelques matches, le coach Luka Elsner l'a assuré en conférence de presse hier : "On est prêts à affronter Nice demain, c'est une certitude". Le discours n'est peut-être pas vraiment en phase avec la réalité mais, on l'aura compris, son but en ce début de championnat est d'être positif et de gonfler les joueurs à bloc. Car "c'est important de bien démarrer une saison : ça donne une dynamique positive et c'est plus facile d'aborder les matchs suivants. Mais on travaillera dur peu importe ce qui arrive", a insisté le tacticien.