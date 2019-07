L'Amiens SC remporte son premier match de préparation face à l'US Boulogne 2-1

👏 L'Amiens SC entame sa préparation par une victoire (2-1) contre l'@usbco_officiel !

L' Amiens SC avait clôt la saison précédente par une victoire2-1 face à l'EA Guingamp, il s'est offert pour sa reprise un succès prometteur face à l'US Boulogne Côte d'Opale, au stade Ferdinand Petit. Les Samariens l'ont logiquement emporté 2-1 et s'offrent une entrée en matière idéale pour la saison à venir.Après une première mi-temps physiquement difficile, c'est Serhou Guirassy qui a dénoué une première fois le score à la 55ème, sur une passe de Haitam Aleesami, la nouvelle recrue norvégienne du club. Le buteur amiénois a récidivé une douzaine de minutes plus tard, sur penalty, à la 73ème. Malgré une réduction du score pour les boulonnais signée Lenny Leonil, Prince Gouano et ses coéquipiers sortent victorieux de cette rencontre.Un début de préparation positif pour Luka Elsner, le successeur de Christophe Pélissier, qui expliquait lors de sa présentation officielle vouloir "tout faire bien : bien défendre, bien travailler les coups de pieds arrêtés et changer le système de semaine en semaine".Cette rencontre est la première d'une série de cinq matchs de préparation qui verront les Samariens se déplacer à Valenciennes le 19 juillet, puis à Hull en Angleterre le 24, avant de rencontrer le FC Metz le 27 et le CD Leganes le 3 août.Le 10 août, Luka Elsner et ses joueurs retrouveront l'élite française pour la troisième saison consécutive avec un déplacement à Nice suivi d'un premier match à domicile face aux voisins lillois. Ambiance garantie, le 17 août, au stade de la Licorne.