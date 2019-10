L'Amiens SC se qualifie pour les 1/8es de finale de la Coupe de la Ligue : “On a démontré une force de groupe”

🎙️🎬 L'interview de Luka Elsner après cette victoire 3-2 face à Angers est disponible 👇#ASCSCO pic.twitter.com/e4GsAwLUe8 — Amiens SC (@AmiensSC) October 30, 2019

47’ - BUT pour l’@AmiensSC !! Bodmer sert magnifiquement Otero qui trompe Petkovic avec un tir en finesse entre les jambes! (1-1) #ASCSCO — France 3 Picardie (@F3Picardie) October 30, 2019

49 - BUT pour Amiens! Akolo trouve Cornette au deuxième poteau. Sa frappe est détournée et trompe Petkovic! (2-1) #ASCSCO — France 3 Picardie (@F3Picardie) October 30, 2019



Victoire sur le fil

🎬 L'interview du buteur Alexis Blin après cette victoire 3-2 face à Angers est disponible ⚽️👇#ASCSCO pic.twitter.com/ztByzXIRVy — Amiens SC (@AmiensSC) October 30, 2019

🔜👇 Le tirage au sort des 8es aura lieu le 12 novembre prochain dans l’émission @LateFootClub sur @CanalplusSport 💬🖥️ !



👕 Les 10 clubs qualifiés pour les 8es ➡ https://t.co/meHRYHNda5 pic.twitter.com/GHgYojpdg1 — Coupe de la Ligue BKT (@CoupeLigueBKT) October 30, 2019

Au bout du suspense, les Amiénois ont réussi à se qualifier pour les 1/8es de finale de la Coupe de la Ligue mercredi soir au stade de la Licorne.Les joueurs savaient que ce match face à Angers, également en Ligue 1, allait s'avérer complexe. En première mi-temps, les Amiénois ne parviennent pas à concrétiser leurs actions et se font punir. L'attaquant Stéphane Bahoken ouvre le score pour Angers juste avant la pause (44')."On était énervés contre nous même, on a beaucoup d'occasions qu'on ne transforme pas. Il y a eu une envie de révolte et c'est avec cette mentalité là que les garçons sont ressortis", a déclaré l'entraîneur de l'ASC, Luka Elsner en fin de match.Et cela paye, dès les premières minutes de la 2nde mi-temps, Otero revient au score pour l'Amiens SC (47'), puis Cornette enfonce le clou deux minutes plus tard avec un second but (49')."On a démontré une force de groupe. Même avec des changements dans le 11 de départ c’est Amiens qui joue. On est un effectif au complet avec la même volonté de réussir en essayant de rendre fiers nos supporters", confie l'entraîneur de l'ASC.Si les Angevins ont réussi à revenir au score en fin de match (83'), les Amiénois n'ont rien lâché jusque dans les derniers instants. Alexis Blin fait son entrée sur le terrain de la plus belle de façon en délivrant son équipe dans les arrêts de jeu (90'+5).L'Amiens SC remporte cette rencontre sur le score de 3-2 et évite de justesse la session redoutée des tirs au but. "Le but à la fin c'est le travail de l'équipe", affirme Alexis Blin. "C'est peut-être une phrase assez banale, mais ce soir les joueurs ont fait un gros boulot et je pense que l'on a mérité notre victoire."Les Amiénois connaîtront leur adversaire pour les 1/8es de finale le 12 novembre prochain lors du tirage au sort. Il marquera l'entrée en lice des clubs européens à savoir le Paris Saint-Germain, le LOSC Lille, l'Olympique Lyonnais, l’AS Saint-Etienne, le Stade Rennais FC et le RC Strasbourg Alsace.​​​​​​​