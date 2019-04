Amstel Gold Race : Mathieu Van der Poel s'impose après une folle remontée

Alaphilippe rattrapé dans la dernière ligne droite

QUEL FINISH TERRIBLE POUR JULIAN ALAPHILIPPE !!! Le Français s'écroule dans le dernier kilomètre pour terminer quatrième et voir Mathieu van der Poel s'imposer à domicile ! 😲👏🚴‍♂️ #AmstelGoldRace pic.twitter.com/UsZLgrWFFq — France•tv sport (@francetvsport) 21 avril 2019

Le Néerlandais Mathieu Van der Poel continue sa belle campagne de classiques. Le petit-fils de Raymond Poulidor a remporté l'Amstel Gold Race devant son public après un final haletant. Il succède à son père, Adri, vainqueur en 1990.Trois jours après avoir battu au sprint Julian Alaphilippe pour remporter la Flèche Brabançonne , van der Poel a encore ecoeuré le cycliste français. Sorti du peloton en compagnie de Jakob Fugslang (Astana) à une trentaine de kilomètres de l'arrivée, Alaphilippe pensait avoir fait le plus dur.Dans le même temps, Van der Poel semblait en difficulté, incapable de suivre l'accélération du Français.Le vainqueur de Milan-San Remo et son compagnon d'échappée ont abordé la dernière ascension avec un peu d'avance sur le peloton où se trouvait Van der Poel. Mais après 35 ascensions et 265 kilomètres de course, le duo a manqué d'énergie dans le final.Les deux hommes ont été rejoints par le peloton dans la dernière ligne droite. Bien placé, Van der Poel a produit son effort sur la droite de la route pour s'imposer au sprint devant Simon Clarke, récent vainqueur du Tour des Flandres et Jakob Fugslang. Julian Alaphilippe échoue au pied du podium.