Angèle, la chanteuse belge dont vous allez entendre parler en 2018

"La loi de Murphy", selon laquelle la biscotte tombe toujours du côté de la confiture, est le titre du premier single résolument humoristique d'Angèle

Elle faisait la première partie du rappeur Damso à l'automne

Un album prévu pour 2018

Les paroles de son single, sorti en octobre dernier, diront sans doute quelque chose à beaucoup de femmes :. Bonne représentante du franc-parler de nos voisins belges, dans cette première chanson intituléeAngèle chante que le pire est toujours certain, sur uneAlors que laest déjà sur les rails, Angèle s'est fait remarquer en France à l'automne en assurantUn milieu musical dont elle est proche, puisqueMais c'est surque la jeune belge s'est fait connaître. Une plateforme propice auqu'elle affectionne et qui laisse transparaître une, pas du genre à se prendre la tête pour la célébrité. Dans une de ses vidéos qui compte plus de 10 000 vues, on la voit à New-York chanter sur un banc : "Je ne bois pas de de café, je bois de la bière // Ça s'entend dans mon accent : je suis une fille belge à New-York".Dans une autre photo postée sur son compte, elle se récure le nez le dimanche soir : Angèle est uneLa jeune Bruxelloise, qui, est d'abord passée par le- un instrument dont elle démontre sa maîtrise dans son émouvante reprise de "Bruxelles" de Dick Annegarn-, et le, avant de se tourner vers des mélodies plus pops et électros, avec parfois une touche de hip-hop. Avec son sens de l'auto-dérision,fera-t-elle d'elle la nouvelle Stromae ?