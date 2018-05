Un dernier hommage à Angélique, après une semaine de cauchemar. Les funérailles de l'adolescente de 13 ans, violée et tuée mercredi dernier, ont lieu ce samedi 5 mai àAprès une marche blanche qui a rassemblé 3300 personnes mardi, on s'attendait à ce que les obsèques attirent elles aussi beaucoup de monde, bien plus que lesLa priorité a été donnée aux proches et surtout à la famille, qui est arrivée près d'une heure avant le début de la cérémonie, prévu à 9h30.Une sonorisation a été mise en place à l'extérieur pour les personnes qui ne pourraient pas y assister. De nombreuses gerbes de fleurs ont été déposées ce matin devant l'égliseUn cortège doit partir à l'issue de la cérémonie vers le cimetière, où la jeune fille sera inhumée dans l'intimité de ses proches.Le tueur présumé, David Ramault, a été mis en examen dans la nuit de lundi à mardi et placé en détention provisoire.