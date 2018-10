Angleterre : 10 lieux à visiter dans la campagne anglaise du Kent cet automne (ou plus tard)

Kent : 10 lieux à visiter

Deal, chic village de pêcheurs

Sandwich, la délicieuse médiévale

Whitstable, "perle du Kent"

Faversham, sa fabrique de poudre à canon, ses marchés

Gravesend, dernière demeure de Pocahontas

Chiddingstone et sa pierre des Druides

Le tout petit village de Chilham

Fordwich, la plus petite commune d'Angleterre

La romantique Newenden

Les falaises blanches de Douvres et son château

A seulement 30 minutes en voiture avec le Shuttle, 90 minutes en ferry, séparé du Nord Pas-de-Calais par un petit détroit de 33 km, le comté duvaut pourtant qu’on s’y promène. Let's go ?Contes et légendes, jardins et vergers, animaux et paysages, littérature et histoire, pubs et châteaux. Laissez-vous guider dans "le jardin de l’Angleterre", une région verte, agréable, préservée. Voici 10 lieux à visiter dans cette région de l'Angleterre. Une sélection non exhaustive bien sûr.