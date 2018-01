Aniche : il vole un téléphone, frappe sa femme enceinte, puis provoque un accident

Vers 22 heures lundi soir, la police a été avisée d'un vol de téléphone portable rue Louis Chantreau à Aniche. Le mobile avait été dérobé à une victime qui se trouvait à un distributeur de billets. Cette dernière a pu géolocaliser son téléphone, ce qui a conduit les forces de l'ordre devant une habitation de la commune. A leur arrivée, un individu prenait la fuite en courant vers un véhicule. Ce dernier était formellement reconnu par la victime du vol.



Sommé de s'arrêter, l'homme s'est enfui au volant d'une 206, avant de finir sa course dans une voiture en stationnement. Il a été interpellé et emmené au commissariat de Douai pour y être placé en garde à vue. Déjà connu des services de police, l'individu âgé de 34 ans présentait un taux d'alcoolémie de près de 0,6 gramme au moment de son arrestation.



Entre-temps la conjointe du mis en cause, enceinte de trois mois, avait dû être emmenée au centre hospitalier de Denain, après avoir été frappée par son compagnon.