Animaux de compagnie : le Nord et le Pas-de-Calais, champions du nombre de chiens et chats en France

On savait, depuis un récent sondage , que les habitants des Hauts-de-France étaient généreux. On sait désormais, grâce au comptage de la société I-CAD, qu'ils sont également fans de chiens, de chats et de furets.Et particulièrement ceux des départements du Nord et du Pas-de-Calais puisqu'ils comptent respectivement 571.000 et 415.000 chiens, chats et furets identifiés. Ces chiffres les placent sur la première et la troisième marche du podium français, entourant le département des Bouches-du-Rhône.

B9725223394Z.1_20201112163426_000+G8NH232EI.1-0 by Francetrois Nordpasdecalais on Scribd

15 millions d'animaux domestiques en France

Maya, Luna, Nala, Lucky

Pour être très précis, les habitants du Nord détiennent plus de 207 000 chats (deuxième département de France derrière Paris) et plus de 362.000 chiens (premier département). 1.500 furets complètent le tableau. Dans le Pas-de-Calais, il y a 120.000 chats et 293.000 chiens.En France, I-CAD a identifié dans son fichier plus de 15 millions d'animaux domestiques détenus à 91% par des particuliers (les 9% restant le sont par des professionnels)."Sont considérés ici, pour base de calcul de la population, les animaux (chiens, chats, furets) identifiés, non déclarés décédés, ayant entre 0 et 13 ans", explique I-CAD.Les chats sont moins prisés que les chiens (6 contre 9 millions) mais la tendance esquisse un changement : sur 3 ans, la population de ces félins a grimpé de 8% (contre une baisse de 0,26% de la population des chiens). A ce résultat il faut également ajouter 50.000 furets.Enfin, toujours selon la même étude, sachez que les prénoms à deux syllables sont très prisés par les maîtres : Maya, Luna, Nala, Lucky, Nina, Fufu, Plume, Lilou, Tigrou, Filou. Bref si vous voulez être original, ne choississez pas parmi ce panel.