Annabelle Varane, Miss Nord Pas-de-Calais : 10 choses à savoir sur l'une des favorites du concours Miss France

1. Une famille nombreuse

2. Son frère est champion du monde de foot

3. Hardelot, Lille-Hellemmes, Dunkerque

4. Avocate, journaliste, chef d'entreprise ?

5. Sportive

6. Coup de tête

, Miss Nord Pas-de-Calais, a 19 ans. Candidate au titre de Miss France ce samedi au Zénith de Lille, elle est même une des favorites du concours. Faisons un peu plus connaissance.La mère d'est originaire de Saint-Amand-les-Eaux (Nord), son père de Martinique. Elle est issue d’une famille nombreuse. Elle est la cadette de quatre enfants (deux frères et une sœur). Elle a également un demi-frère et une demi-sœur, tous les deux plus jeunes.Son caractère naturel et simple lui vient, dit-elle d'Annie, sa mère, sa "source d'inspiration". Elle affirme également être très spontanée : "Ça peut jouer quelques petits tours parfois, c'est un de mes défauts."Bon, ce n'est pas un scoop. Mais impossible de ne pas évoquer ce lien de parenté qui fait d'Annabelle Varane, la candidate dont tout le monde parle. Dans les premiers temps après son élection comme, elle refusait purement et simplement à toute question à ce sujet : "Je ne réponds pas aux questions qui concernent mon frère".Elle a ensuite assoupli sa position en justifiant sa grande discrétion à ce sujet : «En fait, j’imite mon grand frère parce qu’il ne nous a pas exposés et donc je ne souhaite pas exposer ma famille.»Annabelle Varane a toujours vécu dans le Nord. Elle est née à Lille, a vécu à Lille-Hellemmes et passait ses vacances à Hardelot sur la Côte d'Opale. Elle a été élue Miss Dunkerquois en septembre dernier mais n'a pas de lien direct avec Dunkerque.Elle essaiera de décrocher le titre de Miss France au Zénith de Lille ce samedi. Un défilé à domicile devant sa famille et ses amis.a obtenu son bac à 16 ans. Elle a ensuite entamé des études de droit et est actuellement en licence de gestion. Son projet : intégrer une école de commerce. "Je suis une grande indécise, explique-t-elle. Entre devenir avocate, journaliste ou encore chef d’entreprise, je n’ai toujours pas réellement tranché."Basket, danse, running, athlétisme, natation...pratique ou a pratiqué de nombreux sports. Elle a notamment fait de la danse (modern-jazz, dance-hall, hip-hop) de 8 à 16 ans.Elle a également fait du 100 m et du saut en longueur. Une sportive donc, qui a d'ailleurs remporté l'épreuve de sport lords du séjour des Miss à l'île Maurice, ce qui lui a donné accès à un shooting personnalisé avec un photographe professionnel.



Pourquoi a-t-elle décidé de se présenter à des concours de Miss ? Sur un coup de tête, un peu par hasard. "J'ai tenté l'aventure sur un coup de tête. J'y ai cependant été vivement incitée au fil des années par mes amis et mes proches ! Une fois lancée, on n'a pas envie de s'arrêter… Une année de Miss France, c'est une incroyable parenthèse dans la vie d'une jeune femme."



7. Pour la cause des femmes et contre le racisme

8. Cheveux

10. Cœur à prendre ?

se dit très sensible à l'indépendance des femmes et à la lutte contre le racisme. Elle souhaiterait s'y investir si elle est élue Miss France. Lors de l'élection de Miss Nord Pas-de-Calais, elle avait fait un discours sur la lutte contre les discriminations qu'elle a subies à cause de ses origines martiniquaises.Elle conseille vivement la lecture du livrede Maya Angelou. l'histoire de la première étudiante noire d'une école privée aux Etats-unis : "C'est très inspirant. Elle cherche à transmettre. Ça renvoie une image très positive et valorisante de la femme. C'est un sujet qui me tient à coeur", confie Annabelle Varane à France 3.Parmi les anciennes Miss dont elle aime le parcours ou la personnalité, Annabelle Varane cite Flora Cocquerel, Miss France 2014 : "J’adore Flora Coquerel car elle représente cette femme classe et intelligente, confie-t-elle à Paris Match . De plus, elle est très engagée avec son association au Bénin."est particulièrement fière de ses cheveux. Afros, frisées et XXL. « Je tiens vraiment à garder cette coupe, je dis tout le temps au coiffeur, Volume, volume, laissez-moi mon volume, explique au Parisien Annabelle Varane. Et comme on n’imagine pas forcément une Nord-Pas-de-Calais métisse, je suis très fière d’être une Chti martiniquaise et de représenter cette diversité ! »"Etes-vous un cœur à prendre ?" "", répond-elle à cette question posée par de nombreux magazines people. Il faut préciser que le sujet est un peu tabou chez les Miss. Il est normalement prévu par le réglement officiel que les femmes élues sont célibataires. Et l'histoire montre que si elles ne le sont pas, elles le deviennent souvent dans les mois qui suivent."Il faut que cette nouvelle vie plaise au petit ami et parfois il ne va pas accepter ces changements et voilà, le couple casse. Malheureusement, ça arrive ! J'espère voir notre prochaine Miss France, si elle est en couple, rester avec son petit ami toute l'année. Ce serait plus simple d'être célibataire (rires)", témoigne à ce sujet la Nordiste Maëva Coucke, Miss France 2018.