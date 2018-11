Anor : quand une mairie utilise les réseaux sociaux pour tenter de retrouver les cambrioleurs de sa salle de judo

Communauté de Communes Sud Avesnois La mairie d'Anor lance un appel à reconnaissance Un appel afin d'identifier les individus qui ont commis dégradations, vols au Dojo Anor Mondrepuis...

Peut-on diffuser des images de vidéosurveillance sur les réseaux sociaux ? La jurisprudence est assez floue. En 2016, un dentiste qui avait diffusé une vidéo de vol, a été assignée en justice par la voleuse présumée pour atteinte à la présomption d'innocence et atteinte à la vie privée. Mais l'affaire a été classée sans suite.

Ce n'est pas une première d'autres magasins ont récemment utilisé le même procédé pour retrouver des voleurs, mais de la part d'une commune ce n'est pas commun.Anor et la communauté de communes du Sud Avesnois ont lancéde la salle de Dojo. Ils espèrent ainsi pouvoir retrouver les cambrioleurs.Comme on le voit sur les images de vidéo-surveillance (la date est erronnée), trois hommes à visage découvert se sont introduits pardans la salle de Dojo d'Anor. Ils ont dérobé du matériel informatique notamment.Il est demandé de ne pas donner les noms des personnes en commentaire (si vous les reconnaissez) mais de contacterLa vidéo a déjà été vue plus de 27 700 fois.Selon nos confrères de La Voix du Nord, un opticien de Maubeuge a il y a quelques jours réussi à faire identifier les voleuses présumées de son magasin, suite à la diffusion d'images de vidéosurveillance sur Facebook. La vidéo avait été vue près de 70 000 fois.