Anvers : marche silencieuse contre les violences sexuelles, suite au meurtre de Julie Van Espen

"Un système judiciaire qui abandonne les victimes"

Une manifestation est organisée ce dimanche 12 mai à Anvers, à la mémoire de Julie Van Espen et contre les violences sexuelles. Cette étudiante de 23 ans, qui avait disparu samedi 4 mai, a été retrouvée morte dans un canal de la ville.Steve B., un récidiviste déjà condamné à deux reprises pour viol, a été interpellé lundi et a reconnu être l'auteur du meurtre, selon les médias belges. Cet homme, décrit comme dangereux par son propre père, avait écopé en 2017 d'une peine de quatre de prison, et se trouvait pourtant en liberté.L'affaire fait grand bruit en Belgique, sur fond de polémique mettant en cause le système judiciaire du pays "Cette marche sera silencieuse, mais nous espérons pouvoir mener cette action en grand nombre contre un système judiciaire qui abandonne les victimes de violences (sexuelles)", déclarent les organisateurs de l'événement. "Nous appelons les dirigeants à prendre des vraies mesures pour contrer et punir ces violences", poursuivent-t-ils.La manifestation devrait prendre son départ dimanche vers 14 heures à proximité de la gare d'Anvers.