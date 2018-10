Anvers : un échafaudage s'effondre et fait au moins un mort

Vanochtend is een stelling ingestort in de #Pelikaanstraat. Daarbij viel één dode te betreuren. Een tweede slachtoffer werd overgebracht naar het ziekenhuis. De hulpdiensten zijn nog steeds ter plaatse. De straat blijft voorlopig afgesloten.https://t.co/qivgWYbjyo pic.twitter.com/gGX7EWX6Yg — Politie Antwerpen (@LPAntwerpen) 24 octobre 2018

Un grand échafaudage s'est effondré ce mercredi matin près de la gare d'(Belgique). L'accident a fait un mort et une dizaine de blessés, selon les pompiers. Selon la police d'Anvers , l'un des blessés serait dans un état grave. A l'aide de chiens et de caméras thermiques, les secours cherchaient toujours ce midi d'autres victimes potentielles.La Pelikanstraat, une des plus grosses rues de la ville flamande, où s’est déroulé le drame, a été fermée à la circulation.Sur les réseaux sociaux, les images de l'accident partagées par la police locale sont impressionnantes.