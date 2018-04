25 avril 2018 Tout sur l'Anzac Day

Madison Mouquet - Publié le 23/04/2018 à 16:14 , mis à jour le 23/04/2018 à 19:00

Chaque année, le 25 avril, est commémoré l’Anzac Day en Australie et en Nouvelle-Zélande pour rendre hommage aux soldats du Corps d’Armée Australien et Néo-Zélandais (Anzac) qui ont péri durant la Première Guerre mondiale. Si ce jour est férié en Australie, il est également célébré en France au mémorial national australien de Villers-Bretonneux dans la Somme, par le Dawn service (le service de l’Aube). La cérémonie sera diffusée en direct sur France 3 Picardie, le 25 avril à 5h30. Anzac est l’acronyme de Australia and New-Zealand Army Corps, comprenez le Corps d’Armée Australien et Néo-Zélandais.

Les origines de l'Anzac Day À l’origine de cette journée de commémoration : un massacre. Le 25 avril 1915 débute la bataille des Dardanelles. L’Anzac débarque à l’aube sur les plages turques de Gallipoli pour sa toute première offensive. Ce sera un échec cuisant. Le seul premier jour, Australiens et Néo-Zélandais faisaient état de plus de 900 morts et 2000 blessés.



Trois ans plus tard jour pour jour, l’Anzac intervient dans la Somme à Villers-Bretonneux. Du 24 au 26 avril 1918, les soldats boutent les Allemands hors de la commune et empêchent ainsi qu’Amiens ne tombe aux mains de l’ennemi. La coïncidence parfaite de ces deux 25 avril et la libération inespérée de Villers-Bretonneux ont permis de tisser un lien fort entre l’Australie et la commune qui est aujourd’hui jumelée avec Robinvale, une ville australienne. Assaut sur Villers-Bretonneux la nuit du 25 avril / © Huile sur toile de Will Longstaff |Australian War memorial

À l’occasion de l’Anzac Day, certains Australiens font le voyage à Gallipoli en Turquie. Mais beaucoup d’autres se déplacent jusqu’en France​. Certains ne viennent que pour le Service de l’Aube mais d’autres se permettent un plus long séjour sur les autres sites commémoratifs.



L'Anzac Day en chiffres Le mémorial est situé sur le site de l'objectif final de la bataille du Hamel du 4 Juillet 1918. Il s'agissait de la première attaque planifiée et menée par le général Sir John Monash, commandant du Corps d'armée australien.



Le terrain de 5,75 hectares, situé entre les communes de Villers-Bretonneux et Fouilloy, sur lequel a été édifié le mémorial est un cadeau du gouvernement français au peuple australien. Il a été inauguré en 1938 par le roi George VI. Le premier Anzac Day a y avoir été célébré date de 1998.



Son cimetière compte 2 143 tombes et sur ses murs sont inscrits les 10 773 noms des soldats australiens tués en Picardie entre 1916 et 1918.



En 2015 lors de la bataille de Gallipoli, 6200 visiteurs ont assisté à la cérémonie, Français et étrangers confondus. Pour cette édition 2018, dernière année du centenaire de la Grande Guerre et marquant la libération de Villers-Bretoneux, 8000 personnes sont attendues.

8000 personnes sont attendues pour l'Anzac Day 2018 / © Office de tourisme du Val de Somme

Le programme de l'Anzac Day 2018 Mercredi 25 avril 2018, la cérémonie aura lieu à l’aube en Australie comme en France. Depuis le mémorial national australien de Villers-Bretonneux, elle sera retransmise en direct à la télévision australienne où il sera plus de 13h. Leur cérémonie sera déjà terminée depuis longtemps mais suivie d'un défilé militaire exceptionnel.



Minuit : ouverture du mémorial national australien à Villers-Bretonneux et début du préprogramme

2 h : début du programme officiel avec le "programme mémoriel"

4 h 30 : tous les visiteurs doivent être installés

5 h 30 : début de la cérémonie officielle

Le Dawn service sera suivi d'une autre cérémonie dans le centre-ville de Villers-Bretonneux. Un hommage sera rendu à 8h30 au monument aux morts.



Deux autres cérémonies auront lieu à Bullecourt à 14h30 et 15h30. Elles seront suivies d'une marche jusqu'au Digger memorial.





L'Anzac Day, une fête nationale Avec la fête nationale, célébrée le 26 janvier, le jour de l'Anzac est l'un des événements les plus importants de l'année. Ce jour est férié dans tous les états de la fédération australienne. Il est commémoré avec ferveur par les plus jeunes comme les plus anciens.



Toutefois, l'événement a aussi ses détracteurs. L'État australien investit des millions de dollars dans le devoir de mémoire et certains historiens s'opposent à l'interprétation et l'utilisation qu'en font les politiques. Selon l'historien Peter Stanley : "Beaucoup d'Australiens ont un lien émotionnel très fort avec l'idée de l'Anzac. L'Anzac est un moyen d'encourager un sentiment national et conservateur". L'esprit de l'Anzac en Australie - un esprit contesté 5/5

