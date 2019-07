Accident à Englos : une voiture écrasée entre deux camions sur l'A25, une personne est décédée

Série noire. Deux accidents sont en cours sur l’autoroute A25 ce mardi après-midi. Le premier a eu lieu à 13h30 à Ennetières-en-Weppes dans le sens Lille/Dunkerque. Un bouchon de 8km est en cours à l'arrière de Loos jusqu’au lieu de l’accident.Le second, a eu lieu dans le sens Dunkerque/Lille à La-Chapelle-d’armentières. Deux poids-lourds, une camionnette et une voiture sont en cause et neutralisent la voie de droite. Un bouchon de 5km de Erquinghem-Lys jusque La-Chapelle-d’armentières s’est formé. On ignore pour l'instant si ce deuxième accident a fait des victimes.Ce mardi matin, à Englos, une voiture a été écrasée entre deux camions sur l'A25 , une personne est décédée.