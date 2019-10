Après l'énorme élan de solidarité, la petite Belge Pia a reçu son traitement à 1,9 million d'euros

Solidarité

La petite Pia a pu recevoir sa précieuse piqûre, mercredi 9 octobre, a annoncé sa mère vendredi lors d'une conférence de presse, rapporte RTL.be . Un traitement à 1,9 million d'euros, le seul à pouvoir soulager l'enfant belge, atteint d'amyotrophie spinale, une maladie génétique rare. "Nous sommes arrivés à l'hôpital lundi soir et la piqûre a été administrée mercredi. Pia a été placée sous perfusion pendant une heure. Nous espérons pouvoir rentrer à la maison ce week-end.", a déclaré vendredi sa mère Ellen De Meyer.La maladie de Pia provoque une atrophie des muscles, et peut être mortelle à son âge, pouvant empêcher ses poumons de fonctionner. L'appel aux dons lancé par ses parents a provoqué un élan de solidarité sans précédent en Belgique , leur permettant de collecter la somme astronomique en deux jours à peine.Désormais, les parents de Pia attendent les bienfaits de l'onéreux traitement. "Elle devrait d'abord arriver à maintenir droite sa tête; ensuite, nous espérons qu'elle aura plus de force dans le buste", a déclaré sa mère, selon qui Pia devrait plus tard pouvoir "se déplacer en chaise roulante et mener pleinement sa vie".