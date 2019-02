Après l'isolation à 1€ , mise en place de la chaudière à 1€ pour les foyers les plus modestes

Quels sont les critères pour en bénéficier ?

Les habitants des Hauts-de-France, sont fortement touchés par la précarité énergétique. C'est le résultat d'un sondage mené par l’institut OpinionWay, environ 45 % des résidents en Hauts-de-France ont froid chez eux.Le ministre de la Transition écologique et solidaire François de Rugy a annoncé il y a quelques semaines, la mise en place du dispositif chaudière à 1 euro. Il s'agit de remplacer les vieilles chaudières qui ont plus de 15 ans par des plus récentes qui sont moins énergivores et moins polluantes. L’installation d’une pompe à chaleur rentrera dans le programme chaudière à 1 euro.Cette offre s'adresse aux propriétaires de maison individuelle. Mais par contre les chaudière à condensation ne sont pas remplacées, car elles sont considérées comme moins polluantes.Cette offre est destinée aux ménages aux ressources «très modestes», selon les critères de l'Agence nationale de l'habitat (Anah) Sur le site du ministère de la Transition écologique et solidaire, vous trouverez également le détail de cette mesure . Les ménages qui ne peuvent profiter de l'offre à 1 euro peuvent toutefois bénéficier de certaines aides.