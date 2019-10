Après sa large victoire contre une faible équipe de Bordeaux, le LOSC monte provisoirement sur le podium

0 tirs de Bordeaux en première mi-temps

Après le match nul en ligue des champions contre Valence (1-1), l'espoir de voir du beau jeu chez les Dogues pour les supporters lillois s'était réveillé. Alors forcément, après un mois sans victoire, la réception des girondins était très attendue...Mauvaises relances, aucun tir, une défense aux abois sur le but d'André (22') : la première mi-temps des girondins est on ne peut plus catastrophique. Mais le score de 1-0 laisse encore le match à leur portée. les Lillois, devant leur public, montrent de bien meilleures intentions que lors des derniers matchs. Le pressing des Lillois finit par se concrétiser par un second but de Yaziki sur pénalty (62') après une grossière faute de l'ex-international français, laurent Koscielny qui écope par la même occasion d'un carton jaune.Les girondins tentent ensuite d'inverser la vapeur en montant le pressing d'un niveau, mais l'enchainement de maladresses et le manque de justesse technique les empêchent d'aller jusqu'au but de Mike Maignan. Dans le temps additionnel, un but de remy (90+2) vient cloturer la fête. Seule point noir la soirée pour les lillois, la sortie de la pépite Osimhen sur blessure.Score final 3-0 : les Lillois remontent provisoirement sur le podium.