Hospitalisé après sa lourde chute au Dakar, Adrien Van Beveren est “prêt à se battre“ et ”reviendra plus fort”

Adrien Van Beveren a donné des nouvelles de sa santé au lendemain d'une lourde chute et de son abandon, en ouverture de la 3étape du Dakar-2020 en Arabie Saoudite."Le diagnostic médical est posé, on peut dire qu’il s’en sort plutôt « bien », quelques égratignures et hématomes et une clavicule fracturée à deux endroits" est-il indiqué dans un post sur sa page Facebook, accompagné d'une photo du pilote de Racquinghem (Pas-de-Calais) sur son lit, à l'hôpital "King Khalid" de Tabuk.Le pilote Yamaha devrait être bientôt rapatrié à Nice pour la suite de son hospitalisation. Ses proches indiquent en tout cas que le Nordiste est touché par les messages de soutien et "reviendra, plus fort !"