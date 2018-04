Après sa reprise de Stromae, Lou, jeune garçon handicapé, propose un hymne aux Diables Rouges

18. Lou - Formidable

Souvenez-vous, c'était en. Ladécouvrait, un jeune garçon handicapé atteint du. Une malformation qui entraîne un déficit visuel, un retard mental et un retard de croissance.Mais au-delà de son handicap, Lou montrait surtout



Depuis, le jeune garçon a bien grandi. Désormais âgé de 19 ans, il n'a jamais abandonné sa passion de la musique. Aujourd'hui, il cartonne à nouveau en Belgique après avoir publié une chanson qu'il aimerait bien voir hymne des Diables Rouges lors de la Coupe du monde de football qui se déroulera en Russie.





"We are the world"



Sa vidéo, partagée sur les réseaux sociaux, a déjà été vue plus de 100 000 fois en tout... Intitulé "We are the world - The belgian red devils", le titre reprend les couleurs de la Belgique et prône la tolérance et l'universalité du message sur un rythme électro et entraînant.



"Lou est lui-même porteur d'un handicap. Souvent, on stigmatise le joueur de foot noir, on stigmatise l'handicapé. La population de la Belgique a elle la réputation d'être accueillante et très ouverte. Je trouve ça bien, surtout après tout ce qu'on a traversé ces dernières années", a expliqué son père à nos confrères de la RTBF.



We are the world - The belgian red devils by Lou B.





Malgré ce succès et la demande de nombreux fans d'en faire l'hymne officiel de l'équipe belge, l'Union belge de football (URBSFA) a pourtant confirmé qu'aucun hymne officiel ne serait choisi, après avoir retiré cette mission au rappeur controversé Damso.



Un autre clip humoristique est par ailleurs candidat à l'hymne. Il s'agit de "Davaii Belgia" - en russe "Allez Belgique !" -, titre composé par Lou Deprijck... aka l'auteur et producteur du célèbre "Ça plane pour moi".