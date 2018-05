Arbre de l'année : proposez un arbre des Hauts-de-France au concours national

L'Arbre de l'Année Dernière ligne droite ! Vous avez jusqu'au 31 mai pour inscrire votre arbre au concours de l'Arbre de l'année 2018. Le jury sélectionne 1 arbre par région Française ...A l'heure actuelle toutes les...

"Arbre de l'année", qu'est-ce que c'est ?

Comment ça marche ?

L'Arbre de l'Année C'est parti pour La 7ème édition du concours de l'Arbre de l'année ! Un arbre compte dans votre vie ? Alors lancez-vous dans l'aventure ! Concours ouvert à TOUS - particulier ou groupes ! Proposez...

Vous en connaissez sûrement un. Un arbre qui vous branche, la vedette du village sous laquelle on s'abrite pour pique-niquer, lire ou prendre sa photo de mariage. Son tronc vous fait craquer, ses feuilles sont à tomber. Pittoresque, riche d'histoire ou majestueux, d'une curieuse beauté et résolument vert. Non ?Que vous soyez maire ou simple citoyen, il n'est pourtant pas trop tard pour faire postuler un arbre de votre commune à " L'Arbre de l'année ". Ses organisateurs sélectionnent une candidature par région, soumise par la suite à un vote du jury et un autre du public.Soutenu par l' Office national des forêts et l'association Terre sauvage , il s'agit d'un concours tout à fait sérieux qui vise à "promouvoir des arbres remarquable témoin de la relation de l’homme à la nature" selon les mots de son site internet.Concrètement, il s'agit d'un atout touristique à faire valoir, pour les communes lauréates du prix. Si aucun arbre des Hauts-de-France n'a jamais été sacré par les experts, l' if-grotte de Gerberoy a tout de même obtenu en 2017 le prix du public Pour inscrire un arbre, il suffit de remplir un formulaire en ligne - c'est plus écologique que d'utiliser du papier - en y notant, son(espèce), sa description, ses caractéristiques qui le rendent original, son histoire et