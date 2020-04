ARCHIVES. Voyagez dans le temps et en vidéo en Picardie pour sortir du confinement et de l'actualité sur le coronavirus

Archipop : une mémoire des archives privées

Quand un cirque débarquait en baie de Somme après-guerre

La fresque INA-conseil régional "Images de Picardie "



L’INA, un incontournable de l’archive audiovisuelle



14-18 et 39-45 : des images britanniques et américaines

L’association Archipop valorise des archives privées filmées qu’elle collecte depuis 2003, à l’origine dans les trois départements picards, une aire qui s’est depuis étendue à tous les Hauts-de-France.Objectif de cette valorisation : contribuer à enrichir la mémoire collective et la réflexion sur l’avenir de notre territoire. Comment ? Par des projections, des expositions, la réalisation de documentaires, et l’accès aux images collectées sur une plateforme d’archives en ligne disponible dans leur rubrique "Les Films" Ces archives ont alimenté la série La Séquence du Filmeur (Real Production, Archipop, FTV, TV5 Monde) : 40 épisodes diffusés sur France 3 Hauts-de-France et disponibles sur notre site ainsi que sur YouTube À voir ci-dessous l’un des numéros de cette série : les images surprenantes d'un reportage en noir et blanc sur un cirque ambulant qui s'installe en baie de Somme, dans les années d'après-guerre."Images de Picardie", une création du conseil régional de Picardie et l’INA en 2014. 300 vidéos qui retracent l’histoire de notre région, issues de reportages et magazines réalisées par notre chaîne, et parfois plus anciens. À retrouver par thème, par lieu et sur une fresque chronologique interactive L’Institut national de l’audiovisuel assure la sauvegarde et la valorisation des fonds de la radio et de la télévision publiques françaises. Depuis les actualités cinématographiques françaises jusqu’à aujourd’hui, les heures de télévision, de radio et les photos collectées et valorisés se comptent en million.Ces archives, des plus anciennes jusqu’aux sujets d’actualité récente, sont en partie accessibles à tous :- sur le site internet de l’INA et questionnez le fonds d’archives à partir de la page d’accueil sur le lieu qui vont intéresse.- sur la chaîne YouTube de l’INA où vous pouvez également rechercher par lieu.La traditionnelle choule du lundi de Pâques est annulée cette année à Tricot pour cause de coronavirus ? Regardez l’affrontement des célibataires et mariés du 17 avril 1947

British Pathé

The Jail Breakers (1944) : l'Opération Jéricho