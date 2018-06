Arques, le nouvel Eldorado de la tomate des Hauts-de-France

Arques : les plus grandes serres des Hauts-de-France produisent leurs premières tomates

Production hors-sol

48 emplois créés



Une production entièrement automatisée

Une immense serre, longue de 200 mètres et presque aussi large, abrite plus de 100 000 pieds de tomates à Arques. L'objectif est d'y: 10% de ce que consomme la région.Deux frères belges sont à l'origine de ce projet gigantesque et de la serre dernier cri dont l'installation a coûté 15 millions d'euros."En Belgique, on a plein de serres : des tomates, des concombres, des poivrons, tout ce que tu veux, "expose Kévin Vandevelde, l'un des deux créateurs. "Et juste de l’autre côté de la frontière, il n'y en avait pas. Les gens pensent qu’il doit faire chaud pour cultiver des tomates. Ce n’est pas le cas. Il faut de la chaleur mais pas trop".► Reportage France2 : L. Decherf, T. Breton, M. MariniCes tomates; les pieds se trouvent dans de la laine de roche et sont alimentés par des sondes. "On donne l’eau au goutte-à-goutte, elle est avec des nutriments pour faire grandir les plantes", détaille le producteur.Tout est ensuiteGrâce à une petite centrale électrique, la serre est chauffée une partie de l'année avec la chaleur récupérée. Un énorme bassin récupère l'eau de pluie.Pour produire autant, il fallait embaucher :. Une aubaine dans la région française la plus touchée par le chômage.Mélanie Davion, jeune salariée en CDI des "Serres des Hauts-de-France" confirme : "J'avais fini ma saison d’endives et ça faisait 10 ans que je faisais des CDD, toujours à la même saison. Je voulais un CDI, j’ai sauté sur l’occasion."Grâce à des automates, les fruits sont conduits vers leurs emballages avant d'être. Estampillées "Hauts-de-France", et vendues au prix du marché, les tomates devront désormais faire leurs preuves dans l'assiette du consommateur.