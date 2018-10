Arras : créer du lien entre migrants et habitants autour de la gastronomie

© Le RECHO

En cuisine c'est l'heure des derniers préparatifs. Alsadig Ramadan est soudanais. Il a dû quitter sa famille pour fuir la guerre civile et venir en France.Pour se reconstruire il a choisi de rejoindre le grand RECHO ." Quand je reste chez moi c'est difficile... Je réfléchis beaucoup, mais grâce au RECHO, je vois beaucoup de gens, je raconte d'autres choses"Comme lui, des dizaines de réfugiés vont cuisiner dans cet immense restaurant éphémère. Pendant dix jours, ils vont faire découvrir leur culture, leur histoire aux nombreux habitants d'Arras, comme Fran, venue leur prêter main forte : " On se rend compte que, si on ne parle pas tous la même langue, qu'on n'a pas tous la même culture, le même âge, ni rien..., au moins quand on fait à manger ensemble, tout ça, ça s'envole"c'est l'idée de Vanessa Krycève.. A l'époque, cette jeune cuisinière allait à la rencontre des migrants au moyen d'un food truck...Elle avait même déjà convaincu de grands chefs de l'accompagner, comme Florent Ladeyn. " Dans la société dans laquelle on vit, si on arrive à créer les conditions favorable à la rencontre, on peut faire évoluer beaucoup de choses. Souvent, les a priori, les peurs viennent du fait qu'on se considère différent".Certains soirs, les réfugiés seront même épaulés par de grands chefs étoilés... Un travail d'équipe alors si vous aussi vous souhaitez participer à l'aventure et rencontrer Alsadig, Mustapha, Pierre, Laura et tous les autres, rendez vous à