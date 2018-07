Arrêt total du trafic SNCF entre Paris et la gare TGV-Haute-Picardie après un accident de personne

L'Eurostar Paris-Londres 9031 s'est immobilisé vers 14h30 en gare TGV Haute-Picardie, après avoir percuté une personne qui se trouvait sur les rails. L'accident s'est produit à Roye. On ne connaît pas encore les causes. Les pompiers et les enquêteurs sont sur place pour faire les premières constatations.La gare a été entièrement évacuée pour permettre aux 900 voyageurs qui se trouvaient à bord du TGV et qui avaient passé les contrôles de douane à Paris avant leur départ, de descendre sans avoir à repasser par le chek-up. Une rame provenant de Bruxelles est en cours d'acheminement pour venir les chercher et les transporter jusqu'à leur destination, Londres.Les personnes qui étaient à l'intérieur de la gare TGV Haute-Picardie au moment de l'accident, doivent attendre à l'extérieur de la station. La SNCF tente de trouver d'autres solutions afin de les prendre en charge, probablement via des TER.La SNCF annonce plusieurs heures de retard sur la ligne Paris-Londres et de fortes perturbations sur le réseaux TER.Les voyageurs sont invités à s'informer régulièrement sur la situation du trafic sur l'application SNCF et auprès des agents.Plus d'informations à venir.